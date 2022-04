“La ligne bleue” : « Morvan, pour quelques Douglas de plus » lundi 11 avril sur France 3

À découvrir dans “La ligne bleue”, lundi 11 avril à 23:00 sur France 3, le documentaire « Morvan, pour quelques Douglas de plus » réalisé par Franck Cuveillier.

Les activités humaines grignotent chaque jour un peu plus la forêt française. Au cœur du Morvan, des professionnels du bois combattent l'expansion galopante des domaines industriels, vécue comme une véritable colonisation et responsable de l'appauvrissement de la diversité de leur territoire.

Leur stratégie : acquérir le plus de parcelles possible pour freiner ces activités néfastes et montrer qu'une autre sylviculture est possible.

Un modèle qui pousse ainsi les gros exploitants à reconsidérer leurs pratiques d’antan et à réfléchir à une exploitation plus raisonnée, plus respectueuse de l’environnement.

Ils sont le symbole et la richesse d’une région. Ancrés dans le sol, dressés vers le ciel, fiers, majestueux et pourtant, si vulnérables quand ils sont livrés aux bras mécaniques des machines. Depuis plusieurs dizaines d’années, les arbres du Morvan, chênes et autres feuillus, perdent du terrain face aux résineux, les Douglas en particulier, plantés en ligne puis coupés à ras du sol.

Isabelle, Lucienne, Jacques, Frédéric ne se résolvent pas à voir changer ces paysages chers à leur cœur et disparaître avec eux une biodiversité irremplaçable.

Le réalisateur Franck Cuveillier les suit avec une tendresse qui fait de son film autant un documentaire sur la forêt qu’un hommage aux Morvandiaux, les habitants de ce territoire.