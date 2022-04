« Mission propreté : les héros du nettoyage » : les derniers épisodes diffusés mercredi 13 avril sur W9 (vidéo)

Mercredi 13 avril à 21:10, W9 terminera la diffusion de « Mission propreté : les héros du nettoyage ». De Paris à Marseille, de Lyon à Albi en passant par les Vosges, découvrez le quotidien de ces femmes et de ces hommes de l’ombre !

Sans leur courage et leur abnégation, notre vie serait tout simplement moins belle ! Qu’ils soient, éboueur(e)s, égoutiers, assainisseurs, nettoyeurs de l’extrême, ou encore patrouilleur, ces femmes et ces hommes travaillent sans relâche pour notre bien à tous…

Toujours dans l’ombre, parfois même sous terre, et souvent jusqu’au bout de la nuit, ces rois du nettoyage, livrent un combat sans merci contre les déchets !

Mais qui sont ces femmes et ces hommes qui s’engagent sans merci pour la propreté ? C'est ce que vous allez découvrir au cours des 6 épisodes de cette série documentaire inédite.

Épisode 5

Aïcha, notre éboueure, et son binôme Mathieu qui vont s’attaquer à l’un des fléaux de la capitale : l’affichage sauvage…

Chez nos nettoyeurs de l’extrême, l’heure est à l’évacuation des déchets. Christophe et son équipe n’ont plus qu’une journée pour nettoyer et désinfecter une maison qui croule sous plusieurs tonnes de déchets. Demain ils vont rendre les clés au propriétaire des lieux.

À Albi, nos professionnels de l’assainissement, auront pour mission de vidanger le bac à graisse d’un restaurateur. Une mission particulièrement éprouvante. Tristan et Boubak devront avoir le cœur bien accroché.

Farid, Cédric et Raphaël, nos éboueurs des Vosges, terminent leur tournée des cartons. Après un passage au centre de tri, ils reprennent la route...

Quant à Michel, éboueur de nuit depuis 38 ans, il aura la lourde de tâche de nettoyer le tunnel des Halles de la capitale. Entre la chaleur étouffante et les nombreux sans domiciles fixes qui s’y sont réfugiés, cette mission est souvent bien plus éprouvante que les autres.

Épisode 6

Aïcha et Mathieu poursuivent le désaffichage des murs de la capitale. Cette fois ils s’attaquent à une devanture d’un magasin souillé par un « mille-feuilles » d’affiches. Chaque semaine nos éboueurs nettoient 500 adresses de ce type.

À Lyon, notre duo d’égoutiers, Patrice et son fils Jérémy, descendront de nouveau sous terre, avec une mission un peu particulière : ensemble ils vont s’attaquer aux cafards. Sans l’intervention régulière des égoutiers dans toute la France, ces nuisibles finiraient par sortir des égouts pour envahir les rues.

Chez nos nettoyeurs de l’extrême, après avoir vidé puis désinfecté une maison de 100m² envahie par 4 tonnes de déchets, Christophe et sa bande vont rendre leur copie. Les lieux sont méconnaissables. La visite de la propriétaire s’annonce pleine d’émotion !

Notre duo d’assainisseurs sera mis sous pression. Tristan et Boubak n’auront que quelques minutes pour déboucher les canalisations d’une cuisine d’un restaurant avant le service de midi.

Nous retrouverons également Sébastien, notre patrouilleur, qui va encore vivre une journée à 100 à l’heure. Des aires de repos à nettoyer, des voies à dégager, des automobilistes à sécuriser.

Enfin, nous prendrons des nouvelles de Bibi, notre agent de propreté qui, après avoir nettoyé de fond en comble le cockpit d'un avion, va maintenant s’attaquer aux couchettes. Sa journée se terminera par une mission hautement stratégique depuis la crise sanitaire : désinfecter puis désinsectiser l’avion.