« Deneuve, la reine Catherine » : document de Virginie Linhart, jeudi 14 avril sur France 3

Jeudi 14 avril à 21:10, France 3 diffusera le documentaire inédit « Deneuve, la reine Catherine » écrit et réalisé par Virginie Linhart.

Plus de 130 films, dont bon nombre sont mythiques, tournés par les plus grands cinéastes du monde entier. Une carrière qui dure depuis plus de soixante ans sans jamais avoir connu d’éclipse. Une reconnaissance internationale et une popularité qui ne s’est jamais démentie…

Mais un documentaire qui n’avait jamais été réalisé sur la vie et la trajectoire d’une comédienne que tout le monde connaît mais qui s’est beaucoup protégée ! C’est tout l’enjeu de ce portrait sur Catherine Deneuve qui nous fait basculer dans l’intimité de la plus grande actrice française.

Un film tout en images d’archives qui retrace cette trajectoire unique commencée à 16 ans « par hasard ». Un récit qui mêle la place de la femme dans la société française et l’histoire du cinéma contemporain.

Note d'intention de la réalisatrice

On la dit froide, secrète et mystérieuse. Elle a la réputation de ne rien laisser percer de ses pensées intimes, de sa vie privée, de ses joies comme de ses tourments. Elle est parvenue à protéger sa famille, ses amours, ses choix de la curiosité des magazines et de son public.

Pourtant, la matière première d’un récit très personnel sur Catherine Deneuve existe : on la trouve dans les archives et dans les entretiens donnés par la comédienne depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Ils permettent de découvrir une autre Catherine Deneuve.