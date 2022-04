« Sagrada Família, le défi de Gaudí », samedi 16 avril sur ARTE (vidéo)

Chef-d'œuvre de Gaudí toujours en chantier, la basilique de la Sagrada Família continue de mettre à l’épreuve les successeurs de l’architecte. Une passionnante enquête enrichie d’une reconstitution en 3D inédite de l’atelier du maître, détruit en 1936 par un incendie, à découvrir samedi 16 avril à 20:50 sur ARTE.

Est-elle d’autant plus célèbre qu’elle reste inachevée ? L’imposante basilique de la Sagrada Família, œuvre majeure de l’architecte catalan Antoni Gaudí (1852-1926) débutée en 1882, surplombe la ville de Barcelone dont elle est devenue l’un des symboles.

Sa verticalité, ses formes organiques et courbes et les mosaïques aux couleurs vives qui ornent le sommet de ses tours la rendent unique – bien que ces éléments se retrouvent dans nombre de créations de l’artiste (parc Güell, Casa Batlló, Casa Milà, etc.), toutes conçues dans l’esprit du modernisme catalan dont Gaudí est l’un des principaux représentants.

Outre son esthétique audacieuse, ce temple expiatoire est le produit d'innovations techniques à l’image de ses arcs en chaînette conçus pour absorber la charge de l’immense bâtisse dénuée de contreforts ou de ses colonnes inclinées, semblables à des arbres, qui suivent la trajectoire des forces du bâtiment. Une géométrie complexe qui rend la tâche des héritiers de l'ingénieur d’autant plus ardue qu’ils ne disposent que de quelques plans et maquettes originaux, rescapés de l’incendie qui a ravagé l’atelier de Gaudí en 1936.

Épopée créative

Installé au cœur du chantier barcelonais, Marc Jampolsky (Vatican – La cité qui voulait devenir éternelle, Versailles – Le palais retrouvé du Roi-Soleil) interroge historiens, spécialistes de Gaudí et architectes afin de percer les mystères de la Sagrada Família.

Revenant aux sources de sa création à travers les archives du bâtisseur, les paysages catalans qui l’ont inspiré, ses premiers travaux d'étudiant, son lieu de travail et ses autres réalisations, le film s’attarde sur l’ouvrage de ses successeurs, mis au défi de comprendre la pensée architecturale du maître afin de continuer la construction le plus fidèlement possible ou, au contraire, d’y introduire leur propre style.

Entrecoupée d’opportuns passages de fiction mettant en scène Gaudí tandis qu’il exprime idées, obsessions et souffrances dans son atelier minutieusement reconstitué en 3D, l’enquête retrace avec rigueur une spectaculaire épopée créative.