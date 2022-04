« Méditerranée, l'Odyssée pour la vie » : 2ème partie à suivre mardi 19 avril sur France 2 (vidéo)

Mardi 19 avril à 21:10, France 2 diffusera les 2 derniers épisodes de la série documentaire « Méditerranée, l'Odyssée pour la vie » réalisée par Frédéric Fougea, racontée par Camélia Jordana.

La série « Méditerranée, l'Odyssée pour la vie » s’inscrit dans la lignée des trois précédents opus du « Plus beau pays du monde », qui ont connu un succès phénoménal en France comme à l’international. Du grand spectacle, de l’émotion et des histoires incroyables.

Elle a mobilisé plus de 50 scientifiques, 40 opérateurs de prise de vue, 12 coréalisateurs, 15 coauteurs et plusieurs centaines de personnes pendant quatre ans dans une quinzaine de pays. Elle a demandé des moyens techniques de pointe pour des tournages sous-marins et aériens et a fait appel à des équipes chevronnées pour tourner dans les conditions les plus délicates.

Cette série événement a été produite par Boréales et Federation, en coproduction avec France 2 et avec de nombreux partenaires européens, dont BBC (UK), Terra Mater et NDR (Allemagne), RAI (Italie), ERT (Grèce), RTS (Suisse), Ushuaïa TV, Movistar (Espagne).

Imaginée et conçue comme un véritable cadeau offert aux téléspectateurs, elle sera diffusée mondialement en ce printemps 2022. Elle met en lumière les richesses insoupçonnées de la grande bleue et nous apporte un message d’espoir et d’optimisme pour l’avenir de ce joyau unique au monde.

Épisode 3 : Devenir adulte



Ce nouvel épisode raconte comment les jeunes de la Méditerranée – phoques moines, chats, rorquals (baleines), faucons, cigales – surmontent les difficultés pour devenir grands.

Épisode 4 : Vieillir et renaître



Enfin, Vieillir et renaître explore le grand âge d’un flamant rose, d’une grand-mère dauphin, d’un olivier millénaire et de la posidonie marine multimillénaire. Il se termine par l’extraordinaire capacité de résilience de la Méditerranée face aux agressions des activités humaines.

Science of : Les aventuriers de la Méditerranée

Cet épisode explique comment la science vient au secours de la Méditerranée : protection des baleines, des thons, des phoques moines, des herbiers de posidonie, des flamants. Il donne des réponses aux problèmes du plastique.