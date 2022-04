“Secrets d'histoire” : Le destin de Jeanne de Belleville racontré par Stéphane Bern lundi 25 avril sur France 3 (vidéo)

Dans ce nouveau numéro inédit de “Secrets d’Histoire” diffusé lundi 25 avril à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous fait découvrir le destin méconnu et pourtant hors du commun de Jeanne de Belleville : la première femme pirate de l’histoire !

Cette combattante médiévale, surnommée « la lionne sanglante », va semer l’épouvante sur les côtes vendéennes au cours du XIVe siècle. Dévorée par la haine depuis que le roi de France a fait décapiter son mari qu’il accuse de trahison, Jeanne de Belleville décide de lui livrer une guerre personnelle sur mer. Les navires marchands du royaume sont pris en embuscade et les équipages passés au fil de son épée. Même le pape intervient pour faire cesser cette colère dévastatrice.

Des marais salants de Vendée aux mystérieuses forteresse bretonnes, Stéphane Bern vous emmène sur les traces de cette féministe avant l’heure.

Loin des stéréotypes de l’épouse médiévale soumise, Jeanne de Belleville nous offre ici le visage d’une femme à la volonté infaillible et capable de commander des centaines d’hommes sur terre comme en mer ! Dans la lignée de Jeanne d’Arc et Aliénor d’Aquitaine, Jeanne de Belleville se hisse ainsi au rang des plus formidables combattantes du Moyen Àge.

Intervenants :