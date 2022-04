« Nouvelles graines » : un retour à la nature à découvrir lundi 25 avril sur France 5 (vidéo)

À voir lundi 25 avril à 21:00 sur France 5, le documentaire inédit « Nouvelles graines » réalisé par Sophie Labruyère et Nicolas Meyrieux.

Nicolas, comédien de métier, a quitté Paris pour s’installer dans les Landes. Motivé par ses amis Zoé et Anthony, il décide de changer de vie et passe son diplôme d’agriculteur.

Pendant cinq ans, Nicolas a fait des vidéos et des spectacles sur l’environnement. Il a quitté Paris pour s’installer dans les Landes et y a rencontré Zoé et Anthony. Ce jeune couple d’agriculteurs, récemment installé sur 7 hectares de terre quasiment morte, construit une ferme à l’éthique irréprochable en accord avec les règles de la nature.

Inspiré par leur expérience, Nicolas décide de changer de vie, devient stagiaire chez ses amis et passe son diplôme d’agriculteur. Mais sur le terrain, très vite, la réalité les rattrape et redessine les projets de chacun.

Note d’intention des réalisatrices

« L’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul. » Gandhi

Nouvelles graines est né du coup de foudre amical entre Zoé, Anthony et Nicolas. Trois jeunes trentenaires, non issus du milieu agricole, aux trajectoires variées, qui croient en une agriculture nourricière plus propre, pérenne, plus respectueuse de l'environnement et qui s'appliquent à y dédier leur vie.

Ce film raconte comme le retour à la nature est un parcours aussi passionnant que difficile, emprunt de doutes, source d'épuisement, mais comme il est une évidence libératrice et joyeuse. Il a pour vœu de montrer que le pire n’est pas certain et que l'espoir justifie tout saut dans l’inconnu. Car il s’adresse avant tout aux néophytes, à tous celles et ceux qui sentent confusément qu’il y a quelque chose à changer dans notre mode de vie, mais manquent de repères et d'inspiration pour oser et embrasser la légitimité de s'emparer du sujet.

Ce documentaire a reçu le prix spécial Nature/Environnement au Festival de Luchon 2022.