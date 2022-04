“Faites entrer l'accusé” : « Jonathann Daval, la trahison du gendre idéal » à revoir mercredi 27 avril RMC Story (vidéo)

À voir ou à revoir mercredi 27 avril à 21:05 sur RMC Story, le numéro de “Faites entrer l'accusé” « Jonathann Daval, la trahison du gendre idéal » réalisé par Guillaume Maury.

C’est une affaire judiciaire dont on croit tout savoir. De la mystérieuse disparition d’une joggeuse aux mensonges de son mari… De la trahison d’un gendre aimé comme un fils au désespoir d’une mère qui ne pouvait pas croire à la culpabilité de son fils…

Pendant 3 ans, l’affaire Daval a passionné les Français, et mobilisé la presse comme rarement dans l’histoire judiciaire. « Pris à témoin » dès les recherches conduites par les gendarmes et une foule d’anonymes pour retrouver le corps d’Alexia Daval, le public a suivi les rebondissements de l’enquête et du procès, jusqu’à prendre parti, en faveur de la victime ou de son meurtrier. L’affaire a même ouvert un débat au plus haut niveau politique, quand la secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes a dénoncé et fustigé les déclarations de la défense.

Alors, comment ces magistrats, et ces gendarmes ont-ils acquis la conviction que Jonathann était coupable ? Pourquoi ont-ils attendu 3 mois avant d’arrêter celui qu’ils soupçonnaient dès le premier jour ? Comment ont-ils fini par obtenir ses aveux ?

La soirée se poursuivra à 22:35 avec la rediffusion du documentaire « Affaire Daval : la grande enquête ».

À l'annonce de la mort de sa fille, Isabelle Fouillot écoute, console, soutient Jonathann Daval. C'est elle qui, quelques jours plus tard, fera avouer à son gendre le meurtre de leur fille.

Comment les policiers en charge de l'enquête ont-ils remonté la piste vers le mari attentionné, le beau-fils adoré, alors même que ce dernier pleurait la disparition de sa femme devant les caméras du monde entier ?

L’un des enquêteurs raconte comment Jonathann Daval est passé de victime à coupable.