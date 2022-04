Inédit : « Les plus grandes places de Paris » vendredi 29 avril sur RMC Découverte

Vendredi 29 avril à 21:05, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Les plus grandes places de Paris » réalisé par Mathias Goudeau.

Les places parisiennes affichent toutes un emplacement stratégique, un bâtiment symbolique et une histoire fondatrice. Découvrir leurs histoires, c’est revivre la construction de Paris et des chapitres capitaux de l’Histoire nationale.

Parmi les quelques 500 places qui relient les 6000 rues de la capitale, « Les plus grandes places de Paris » retrace les aventures formidables et chaotiques des plus grandes d’entre elles. Des grandes réunions populaires aux événements nationaux, des célébrations aux révolutions, ces places sont le témoin de la vie des hommes et de leurs aspirations.

Ce documentaire inédit révèle ce qui se cache sous les pavés de ces places nées au gré des mouvements de la ville, comme des pages de l’histoire et des ouvrages d’art qui font leur identité actuelle. Un patrimoine fondateur de la mémoire collective dont on ne soupçonne que trop peu la richesse. Autant de places, somptueux écrins des plus grands monuments de l’Histoire de France, qui font de Paris la plus belle capitale du monde.

Plongez vous dans l’histoire des plus grandes places de Paris ! Un voyage au coeur de la capitale française.