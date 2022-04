“Un tour du monde en France” au Queyras samedi 30 avril sur C8 avec Caroline Ithurbide

Samedi 30 avril à 21:15 sur C8, direction le Queyras pour le troisième numéro de l'émission “Un tour du monde en France” présenté par Caroline Ithurbide.

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout du monde, de découvrir des paysages exceptionnels, de vivre l’aventure avec un grand A ? Et si tout cela était possible sans même avoir à quitter la France ?

Aux côtés de Caroline ITHURBIDE, des familles vont parcourir les plus belles régions de France et réaliser que le dépaysement est à portée de main.

Pour ce troisième numéro, direction les montagnes du Queyras avec Séverine, Lison et Geoffroy pour une aventure à couper le souffle.

Située au nord-est du département des Hautes-Alpes et à la frontière de l’Italie, la vallée du Queyras est l’un des territoires les plus inaccessibles de France. Ce Parc naturel est une île perdue dans l’océan alpin, une citadelle entourée de crêtes et de sommets dépassant les 3300 mètres. Massifs forestiers d’Alaska, sommets vertigineux du Népal ou paysages lunaires, ici les décors nous embarquent au bout du monde.

Au programme : randonnée sur le massif de la Casse déserte, rafting dans les eaux torrentielles du Guil, nuit à 3.000 mètres d’altitude sous les étoiles, tempête de neige en plein été et saut en parapente au-dessus de la vallée de Ceillac.

Pour cette famille recomposée, ce voyage est la promesse de grands espaces, de découvertes inattendues et de sensations extrêmes.