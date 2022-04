« Syrie : des femmes dans la guerre » à revoir dimanche 1er mai sur France 5 (vidéo)

Dimanche 1er mai à 21:00, “Le monde en face” présenté par Mélanie Taravant proposera le documentaire inédit « Syrie : des femmes dans la guerre » réalisé par Kamal Redouani.

En mars 2011, un vent de révolte souffle sur la Syrie comme dans bon nombre de pays du monde arabe. Ce printemps, porté par la rue, porte l’espoir d’une nouvelle ère et la fin du régime des Assad qui dure depuis plusieurs décennies. Parmi ceux qui aspirent à cette révolution, les femmes sont aux premiers rangs. Elles se prennent à rêver de changement, de liberté et de démocratie.

10 ans plus tard, la Syrie est un pays dévasté, enlisé dans une guerre civile qui a fait 500 000 morts et des millions de réfugiés. Pour comprendre cette tragédie, Kamal Redouani a choisi de donner la parole aux femmes, grandes perdantes de cette révolution. Alors qu’elles rêvaient d’un monde meilleur, d’une société plus juste et plus libre, elles doivent désormais non plus seulement lutter pour leurs idéaux mais aussi pour leur survie et leurs droits fondamentaux. Ecrasées par le régime, emprisonnées, violées, elles sont aussi les premières victimes d'une autre force en présence : l'Etat Islamique.

4 femmes racontent leurs histoires à travers une décennie de chaos.

Marwa avait 14 ans en 2011. Elle a vécu le siège d’Alep, la fuite et donné naissance à deux enfants sur les routes de l’exil.

Loubna, fière combattante, a été témoin de l’attaque chimique de la Ghouta.

Khaïti, étudiante en médecine, a perdu son frère dans la guerre.

Mouna, elle, a dû fuir Raqqa après s’être courageusement opposée à Daesh.

Toutes vivent aujourd’hui en exil. Si certaines rêvent de retour, d’autres d’Europe, toutes considèrent la Syrie qu’elles ont connue et aimé comme un pays englouti, disparu.

Ces femmes ont accordé leur confiance à Kamal Redouani, spécialiste de la région, qui signe ici son troisième film pour France 5, après Dans le cerveau du monstre et Djihadistes français : la part du monstre.