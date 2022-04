“Faites entrer l’accusé” : « David Hotyat, la tuerie du Grand-Bornand », dimanche 1er mai sur RMC Story

Dimanche 1er mai à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” dans une version remasterisée : « David Hotyat, la tuerie du Grand-Bornand ».

L’enquête débute le 11 avril 2003 : la famille Flactif est sauvagement assassinée dans son cossu chalet de Haute-Savoie.

Les corps des parents, Xavier et Graziella Flactif, et ceux de leurs trois enfants, Sarah, Laetitia et Grégory, âgés de 10 à 7 ans, seront ensuite brûlés dans une vallée voisine...

David Hotyat, locataire d'un chalet appartenant aux Flactif, est arrêté quelques mois plus tard, il avouera le meurtre de la famille et avoir brulé leurs corps en forêt. Le motif serait la jalousie.

Il est condamné en 2006 à la prison à perpétuité. Sa compagne Alexandra Lefevre et un couple d'amis, Stéphane et Isabelle Haremza, sont condamnés pour complicité, respectivement à 10, 15 et 7 ans de prison.

Redécouvrez l’enquête de la tuerie du Grand-Bornand le dimanche 1er mai à 21:05 sur RMC Story.