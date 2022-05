« Triangle des Bermudes : l’énigme révélée », à revoir mardi 3 mai sur RMC Story (vidéo)

A voir ou à revoir dans la case “Mardi Mystère” de RMC Story ce 8 mai à 21:05, le document « Triangle des Bermudes l’énigme révélée » réalisé par Jobim Sampson.

Le Triangle des Bermudes : à la simple évocation de ce nom, l'imagination s'enflamme.

Cette partie mystérieuse et redoutée de l'océan Atlantique est délimitée par une forme triangulaire qui court de la Floride jusqu'à l'archipel des Bermudes et au territoire de Porto Rico. Au cours du siècle dernier, c'est ici qu'on disparus nombre de navires, d'avions... et de passagers, mystérieusement volatilisés sans laisser de trace.

Mais que savons-nous vraiment de cet espace maritime de 1 300 km2 ? Et comment s'est forgée sa réputation, aussi sinistre qu'énigmatique ? Y a-t-il dans cette région océanique quelque chose de « différent » qui soi-disant coûte si cher en vies humaines ?

Le Triangle des Bermudes a fait l'objet d'une kyrielle de récits, mais aucun n'est allé autant « en profondeur » que ce documentaire. Afin de réellement analyser et enquêter sur cette étrange contrée de l'Atlantique, des scientifiques ont littéralement « drainé » ce Triangle de légendes pour constater, pour la première fois, ce qui se cachait sous son eau.

À l'aide des données transmises par des sonars de technologie avancée, il est désormais possible d'observer le plancher océanique des Bermudes.

Quelles étranges caractéristiques géologiques ont-elles surgi de cette étude ? Différentes plongées et expéditions menées dans le cadre du tournage ont-elle permis d'apporter des éléments sur tous les tragiques et incompréhensibles événements qui se sont produits ici ? Dans la légende, quelle place la science occupe-t-elle ?

La soirée se poursuivra à 22:05 avec la rediffusion de l'épisode « Disparus dans le triangle des Bermudes » de la série « Les secrets des navires engloutis ».

Le 29 novembre 1925, le SS Cotopaxi quitte Charleston, en Caroline du Sud, pour rejoindre Cuba, à la Havane. Il transporte une cargaison de charbon, ainsi que 32 hommes. C'est la dernière fois que l'on entendra parler de ce navire.

Depuis, ce bateau est indissociable de l'un des plus grands mystères de l'histoire des océans : le Triangle des Bermudes.

À environ 50 km au large de la côte de St Augustine, en Floride, se trouve une épave connue localement sous le nom de « Bear Wreck », « l'épave de L'ours » . Depuis sa découverte dans les années 80, son identité et le motif du naufrage sont restés inconnus. Pourrait-il s'agir du SS Cotopaxi ?

Pour en avoir le coeur net, Mike fait appel à une équipe d'historiens, de plongeurs, d'archéologues marin et s'équipe d'un véhicule sous-marin téléguidé de pointe surnommé Baxter, pour déterminer si « L'épave de l'Ours » est bel et bien le Cotopaxi ou si le Triangle des Bermudes aura décidé de garder son mystère.