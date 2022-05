« La grande histoire de la Bretagne » mercredi 4 mai sur France 3

Mercredi 4 mai à 21:10, France 3 diffusera « La grande histoire de la Bretagne », un document écrit et réalisé par Frédéric Brunnquell.

Depuis la fin du XIXe siècle, l’histoire de la Bretagne est une incroyable saga. A travers des archives exclusives et des témoignages poignants, les Bretons nous racontent comment ils se sont battus pour garder vivantes leur culture et leur terre. La Bretagne est aujourd’hui la région préférée des Français.

Présentation du documentaire

De tout temps, les Bretons ont mené bien des batailles pour sauvegarder leur culture, riche de sa langue, de ses musiques, et de ses danses. Pourtant, la Bretagne fut longtemps une terre oubliée, délaissée par la République qui interdisait sa langue. Région la plus peuplée et parmi les plus pauvres de France, elle connut l’exil de ses habitants de la fin du XIXe jusqu’aux années d’après-guerre.

À partir des années soixante, la révolution agricole bouleversait la vie paysanne, et bien des Bretons embauchaient à l’usine — allaient-ils perdre leur identité pour autant ? Sa culture, longtemps soutenue par les prêtres catholiques, s’émancipa dans les années soixante-dix, portée par un nouveau souffle qui accompagna les colères bretonnes. La jeunesse se réappropriait alors sa langue et sa culture.

La Bretagne est cette pépite remuante et irrévérencieuse dont les traditions, la beauté naturelle des rivages et les réussites économiques ont fait d’elle la région préférée des Français. Des longues années de relégation à leurs grandes colères, les Bretons ont écrit depuis la fin du XIXe siècle une passionnante saga.

Les intervenants :

Yvon Abiven – Pays du Léon

– Pays du Léon Yann Manac’h – Pays de Cornouaille

– Pays de Cornouaille Mari-Annah Sohier – Pays de Cornouaille

– Pays de Cornouaille Alphoñs Raguénés – Pays du Léon

– Pays du Léon Dan Ar Braz – Pays de Cornouaille

– Pays de Cornouaille Léna Louarn – Pays Rennais

– Pays Rennais Daniel Picart – Pays du Trégor

– Pays du Trégor Tino Kerdraon – Pays du Léon

– Pays du Léon Hélène Dauphin – Pays Vannetais

– Pays Vannetais Tudi Kernalegenn – Pays de Cornouaille

– Pays de Cornouaille Jean Moalic – Pays de Cornouaille

– Pays de Cornouaille Edouard Renard – Pays de Saint Brieuc

– Pays de Saint Brieuc Gilles Servat – Pays du Vannetais

– Pays du Vannetais Charlie Grall – Pays de Cornouaille

– Pays de Cornouaille Gwenola Morizur – Pays Rennais

Note d'intention de l'auteur et réalisateur

Ce film est pour moi l’aboutissement d’un long travail dédié à la Bretagne, qui m’a pris le cœur il y a plusieurs années. J’ai été fasciné par ses côtes découpées, ses profondes campagnes et le parfum de liberté qui les traverse. Je me suis rapproché des Bretons parce que vit en eux le puissant mystère de l’attachement aux racines qui apporte des repères dans notre monde globalisé. J’admire cet esprit de résistance qui les a toujours caractérisés.

Souvent humiliée et meurtrie, la Bretagne a su défendre sa voix face à la volonté assimilatrice de la République. Son drapeau, le Gwenn-ha-du, est devenu dans les années soixante-dix le symbole de nombreuses luttes.

En 2016, je réalisais un film documentaire, Rock et bonnets rouges, tourné à Carhaix, une petite ville emblématique du centre Bretagne, devenu le siège de la fronde des bonnets rouges et celui du festival des Vieilles Charrues.

Mon film racontait comment, sur cette terre marquée par les difficultés économiques, l’élan collectif primait toujours sur le repli individuel.

En 2018, il y eut Hommes des tempêtes, un film tourné sur le plus grand des chalutiers-usines français pendant deux mois de campagne de pêche, au départ de Saint-Malo. Dans une belle soirée consacrée aux marins pêcheurs sur France 3, je réalisais également L’Odyssée des forçats de la mer, un film d’archives sur l’histoire contemporaine des Terre-neuvas. Je plongeais alors dans la richesse des archives de la Cinémathèque de Bretagne et découvrais des documents exceptionnels vers lesquels je me promettais de revenir.

Ce film sur la grande histoire de la Bretagne est né de toutes mes découvertes et de nombreux mois de recherche et de documentation. Les exceptionnelles archives, souvent inédites, qui nourrissent le film, ainsi que de magnifiques rencontres, m’ont permis de raconter cette passionnante saga bretonne.