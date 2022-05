« Avoir 20 ans sous les Talibans » : reportage inédit de Martin Weill, mercredi 4 mai sur TMC

Mercredi 4 mai à partir de 21:15 sur TMC, Martin Weill vous proposera de découvrir une nouvelle enquête inédite : « Avoir 20 ans sous les Talibans ».

Ecoles fermées pour les filles, libertés restreintes, musique interdite… 9 mois après leur prise de pouvoir spectaculaire, tandis que la communauté internationale a le regard tourné ailleurs, les Talibans mettent l’Afghanistan au pas. Un coup de massue pour la population dont la majorité a moins de 25 ans et n’a pas connu le premier régime taliban.

De Kaboul à Bamyan, Martin Weill et ses équipes sont partis à la rencontre de la jeunesse afghane.

Comment avoir 20 ans sous les Talibans ? Peut-on encore être insouciant ? S’aimer ? Peut-on avoir un avenir quand on est une femme ? Face à cette jeunesse biberonnée à la culture occidentale, les nouveaux maîtres du pays ne sont souvent guère plus âgés. A Bamyan, immersion exceptionnelle dans le quotidien de jeunes soldats talibans, entre patrouilles... et matchs de volley-ball.

