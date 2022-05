« Jacques Martin : derrière vos applaudissements » mercredi 4 mai sur Paris Première (vidéo)

Mercredi 4 mai à 21:00, Paris Première diffusera le documentaire inédit « Jacques Martin : derrière vos applaudissements » réalisé par Fabrice Gardel et Edward Beucler.

Tout le monde connaît les émissions mythiques de Jacques Martin, l’Empereur du dimanche : « L’École des Fans », « Le Petit Rapporteur ». Mais pour la première fois, un documentaire vous dévoile les faces cachées de ce monstre sacré de la télévision qui se dissimulait derrière vos applaudissements, pour parodier sa formule célèbre...

Un portrait riche d'archives inédites qui dévoile, avec des témoignages émouvants et drôles, un Jacques Martin comme vous ne l'avez jamais vu...

Loin de l’image publique de ce monstre sacré, ce documentaire révèle un artiste surdoué et fragile !

À travers des archives rares, ce documentaire va vous raconter le destin de cet homme de télévision qui aurait voulu être un artiste.

La richesse des archives est complétée par les témoignages émouvants de ses enfants Elise et David, mais aussi de ses proches amis ou collaborateurs. Son complice Stéphane Collaro évoque son immense virtuosité, Laurent Gerra son impertinence, Frédéric Zeitoun sa culture et son ouverture d’esprit. Virginie Lemoine qui a débuté avec lui dans “Ainsi font font font” dévoile un être à fleur de peau, Danièle Evenou, son ancienne compagne, raconte quant à elle la vie à ses côtés : une vie aussi passionnante qu’invivable...

Ce récit ciselé, tout à la fois drôle et émouvant, raconte l’histoire d’un petit garçon lyonnais mal aimé par ses parents qui toute sa vie courra après l’amour des femmes, du public et de la reconnaissance. Un jeune homme épris de liberté, incroyablement brillant, souvent irrévérencieux qui va révolutionner la télé et la radio avec son complice Jean Yanne. Un personnage complexe aux talents multiples : musique, cuisine, écriture, mimes, d’une curiosité inépuisable qui grâce à ses nombreux voyages rapportera des Etats-Unis des séries mythiques comme “Charlie et ses drôles de dames” ou “Starsky et Hutch”.

Pourtant, malgré des succès d’audience exceptionnels, plus de 15 millions de téléspectateurs chaque dimanche, Jacques Martin qui aurait rêvé être chef d’orchestre ou comédien était-il vraiment heureux ?

Trois ruptures ont marqué sa vie, la plus connue restant celle avec Cécilia Sarkozy. Bernard Soustrot le fidèle musicien et ami de Jacques Martin nous dévoile aussi (en ayant été un des témoins direct) les coulisses de la relation passionnée entre Jacques Martin et Cécilia puis la rupture lorsqu’elle part avec Nicolas Sarkozy. Laurent Gerra revient avec humour sur la façon dont Jacques Martin voulut pendant longtemps “casser du Sarko” en public pour se venger.

Tout au long de ce récit, entre rires et larmes, c’est la découverte d’un homme d’une immense culture que vous proposent Fabrice Gardel et Edward Beucler les réalisateurs de ce documentaire inédit.