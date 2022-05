« Forces spéciales françaises : les guerriers de l'ombre », immersion au coeur du 1er RPIMa, mercredi 4 mai sur RMC Story

Mercredi 4 avril à 21:05 sur RMC Story, Rachid M'Barki vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Forces spéciales françaises : les guerriers de l'ombre » réalisé par Hélène Risacher.

Toujours au coeur des lignes ennemies, les soldats d’élite du 1er RPIMa, le Premier Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine, appartiennent aux Forces Spéciales de l’Armée Française.

Mobilisable à tout moment, ils sont capables de frapper partout. Ces commandos aguerris agissent en petits groupes sur les terrains les plus dangereux de la planète. Depuis 2013, à l’appel des gouvernements africains, ils combattent les djihadistes au Sahel, en marge de l’opération Barkhane. Spécialistes des missions les plus sensibles, ils ont sauvé des dizaines de vies. Ils sont capables de libérer des otages, de neutraliser et capturer de hauts responsables djihadistes.

Pour la première fois, une équipe de journalistes a pu filmer ces soldats d’exception pendant leurs entraînements. Mais aussi en mission lors d’une opération contre un important chef de réseau terroriste.

Un documentaire exceptionnel en immersion avec ces soldats français du 1er RPIMa que personne ne voit jamais.