« 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute » : nouvelle saison inédite à partir du 5 mai sur RMC Story

Jeudi 5 mai à 21:05, RMC Story diffusera les deux premiers épisodes inédits de la nouvelle saison de la collection documentaire « 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute ».

Situé à quelques kilomètres de l’autoroute, le garage Fromager est une institution en Normandie. Fondée il y a 35 ans, c’est aujourd’hui l’une des premières entreprises de dépannage de France. Cette équipe de spécialistes enchaîne les interventions sous haute tension et prend tous les risques, jour et nuit, semaine et week-end, pour dépanner 1200 véhicules légers et 1900 poids lourds par an !

Leur zone de travail : 400 km d’autoroutes ainsi que les nationales et les départementales de la région dans un rayon de 100km autour de leur QG. Ils disposent d’un parc d’engins d’intervention impressionnant : près de 70 véhicules, de la dépanneuse XXL, comme les rotators capables de soulever des véhicules de 75 tonnes, au porte-char, en passant par la grue-mécanique de 20 mètres ou le tracteur de dépannage au treuil surpuissant et aux pneus extra-larges.

Leur mission : secourir les automobilistes et les routiers de la galère, le plus vite possible !

Épisode 1 Intervention d'outre tombe

Les dépanneurs de l’autoroute vont être confrontés à une série de crashs spectaculaires qui vont leur donner bien du fil à retordre… Comme un camion-citerne couché sur l’autoroute, qui serait rempli de produits chimiques, et qui menace d’exploser. Ou un camion de 19 tonnes qui a quitté la route et dont le chargement de pommes-de-terre menace de déchirer la bâche…

Ils vont également devoir réussir à décoincer un poids-lourd qui s’est littéralement échoué sur un muret de béton et qui paralyse tout un rond-point, provoquant un embouteillage monstre.

Ils devront secourir un engin de chantier enlisé dans un cimetière… au beau milieu des pierres tombales !

Épisode 2 Le camion dans la prairie

Les dépanneurs de l’autoroute vont tenter de sauver des poids lourds en détresse, plus imposants les uns que les autres… Comme un camion frigorifique renversé dont la cabine s’est désolidarisée du châssis et qui semble prêt à s’effondrer sur lui-même. Ou un poids-lourd de 19 tonnes percuté de plein fouet par une voiture, qui a terminé sa route dans une grange qui menace de l’ensevelir…

Ils vont également devoir intervenir sur un semi-remorque plié en portefeuille sur l’autoroute et sur un camion-bâche surchargé, naufragé dans un immense champ de boue… et qui refuse de bouger !