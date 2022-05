Programmation spéciale Shoah sur RMC Découverte vendredi 6 mai à partir de 21:05

Vendredi 6 mai à partir de 21:05, RMC Découverte proposera une soirée spéciale sur la Shoah à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945. Au programme, trois documentaire inédits.



21:05 « Auschwitz, la machine de mort nazie »

Dans le sud de la Pologne se dressent les portes du camp d’Auschwitz, le plus vaste complexe concentrationnaire et d’extermination nazi.

Auschwitz, c’est avant tout le site d’extermination le plus meurtrier d’Europe. Pendant la déportation des juifs de Hongrie on estime que jusqu’à 12000 personnes ont pu être assassinées chaque jour.

77 ans après la libération, enquête sur les traces du plus effroyable complexe concentrationnaire et d’extermination, symbole universel de la Shoah et de la violence nazie.

Un documentaire réalisé par Charles Bourla.

22:10 « Mauthausen : les traces cachées »

En plein coeur de l’Autriche se trouvait l’un des pires camps de concentration du système nazi : Mauthausen. Créé en 1938, il s’agrandit au fil de la guerre et se dote de plus de 40 camps satellites à travers toute l’Autriche.

Des carrières de pierre nécessaires à la construction des bâtiments du IIIe Reich aux usines souterraines pour fabriquer les armes secrètes de l’armée allemande, le système Mauthausen devient une pièce maitresse des projets de grandeur d’Adolf Hitler.

Un documentaire réalisé par Guilain Depardieu et Marion De Bonnieres.

23:15 « Gestapo : la police de la terreur »

La Gestapo est la police politique du régime nazi, chargée d´identifier et d´arrêter les individus considérés comme indésirables. Sa réputation sinistre résonne encore aujourd´hui, évoquant la terreur et l´arbitraire. Mais quelle est son efficacité véritable ? Quelles sont ses méthodes, son organisation, ses moyens ?

Le service bénéficie de policiers compétents mais surtout de pouvoirs extraordinaires et de la complicité des citoyens allemands, qui dénoncent à tour de bras. Au fur et à mesure des conquêtes du IIIe Reich, la Gestapo va être appelée à jouer un rôle clé dans la déportation et les massacres des Juifs, puis dans la traque et l´élimination des réseaux résistants.

Jusqu´à la fin de la guerre, dans l´Europe entière, elle persécute les populations avec de plus en plus de brutalité, basculant dans un fliquage et une violence sans précédent.

Un documentaire réalisé par Nicolas Bozino.

00:20 « La seconde guerre mondiale vue du ciel »

Ce document n'a pas été présénté par la chaîne.