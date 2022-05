« Élysée, la solitude du pouvoir » samedi 7 mai sur Public Sénat

Samedi 7 mai à 21:00, Public Sénat diffusera « Élysée, la solitude du pouvoir », un documentaire en deux parties réalisé par Jean-Michel Djian.

En faisant de l’Élysée le Palais le plus convoité, mais aussi l’un des plus mystérieux de la République, le fondateur de la Vème du nom n’imaginait sûrement pas que ses successeurs y découvriraient l’immense solitude du pouvoir.

De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, puis Hollande, chacun d’entre eux a pu mesurer, là, dans cet hôtel particulier du XVIIIème siècle aux allures de bunker, ce que représente le vertige de la fonction mais, au-delà, celui de la prise de décision.

C’est cette histoire-là, imperceptible et intime, solitaire et silencieuse, qui est ici contée à travers des évènements marquants, des témoignages inédits et des archives rares.

On y découvrira surtout comment des hommes d’État sont capables de se murer secrètement dans la sérénité, la gravité, la tragédie comme la dignité pour épouser leur destin comme celui de la France.

La diffusion de ce documentaire sera suivie d'un débat sur la solitude dans l'exercice du pouvoir, présenté par Rebecca Fitoussi dans "Un monde en docs", accompagnée de :