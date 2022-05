“Le monde en face” : « Jusqu'où ira Uber ? » dimanche 8 mai sur France 5 (vidéo)

Dimanche 8 mai à 20:55 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Taravant vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Jusqu'où ira Uber ? » réalisé par Damien Fleurette.

En 2007, un entrepreneur californien, déjà multimillionnaire, se dit qu'il faudrait pouvoir commander une voiture et un chauffeur, en quelques clics, grâce à une application sur son téléphone portable. Dans la baie de San Francisco, Uber est né. En à peine dix ans, l'application va devenir un géant du transport.

D'abord présentée comme la plus disruptive de son temps, celle qui casse les codes de l'ancienne économie pour inventer la nouvelle, Uber sera rapidement surnommée la start-up la plus dysfonctionnelle du monde. Elle deviendra l'entreprise la plus détestée de la Silicon Valley, au même titre que son fondateur : Travis Kalanick. Le dirigeant sera forcé de démissionner de sa propre entreprise.

L’histoire d’Uber est une épopée chaotique. Une course féroce à la croissance qui redessine le monde du travail partout sur la planète et révèle un changement de philosophie au sein des géants de la tech.

En racontant Travis Kalanick, entrepreneur qui n'a reculé devant rien pour bâtir son empire, ce documentaire décrypte l'écosystème des start-ups, la Silicon Valley, ses dérives et leurs conséquences sur nos sociétés.