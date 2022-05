“Faites entrer l’accusé” : « Les Postiches » à revoir dimanche 8 mai sur RMC Story

Dimanche 8 mai à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” : « Les Postiches ».

De 1981 à 1986, un gang de braqueurs dévalise les banques des beaux quartiers parisiens. Signes particuliers : leurs perruques, fausses moustaches, masques ou costumes de standing, d’où leur surnom de « gang des postiches ».

N'usant jamais de violence, ils s'attirent les faveurs d'une partie de la presse et de l'opinion publique. Le gouvernement et la police s'en irritent et font de la capture du gang une priorité. Leur traque se finira dans un bain de sang.

S'appuyant sur les témoignages d'anciens responsables des recherches et d'un ami des membres du gang des postiches, ce numéro du magazine retrace l’étonnant parcours de ces braqueurs atypiques.