« Mont Saint Helens, la grande éruption » lundi 9 mai sur RMC Story

Lundi 9 mai à 21:05 dans la case documentaire “Hors de contrôle”, RMC Story diffusera le film inédit « Mont Saint Helens, la grande éruption » réalisé par Nicolas Brénéol.

Le 18 mai 1980, le volcan du Mont Saint Helens, dans l’Ouest américain, entre en éruption. C’est l’une des catastrophes les plus destructrices jamais enregistrées aux Etats-Unis. 57 personnes y trouveront la mort, dont certaines ne seront jamais retrouvées.

Pourtant très surveillée par les scientifiques, comment une telle catastrophe a-t-elle pu arriver au coeur de cette montagne ? Comment le géant a-t-il agi pendant des semaines, dans l’ombre de la terre, pour que surgisse une explosion sidérante ?

À l’aide d’experts et des témoins de l’événement, dont la vie a basculé, découvrez l’une des éruptions volcaniques les plus documentées et filmées en temps réel.

Revivez minute par minute cette catastrophe naturelle dans ce documentaire inédit, lundi 9 mai à 21:05 sur RMC Story.