« Mécanos Express » saison 9 : les épisodes 11 & 12 diffusés sur RMC Découverte lundi 9 mai

Lundi 9 mai à 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 9ème saison inédite de la série documentaire « Mécanos Express ».

Épisode 11 Prêt à décoller ?



Coincés dans le hangar ! Les Mécanos Express en ont profité pour consacrer d’innombrables heures et toujours plus de vis à la dernière acquisition de leur patron.

La liste des défauts était longue. Mais l’enthousiasme de Michael et la perspective de décoller bientôt avec le Rosinenbomber ont pris le dessus. Les réservoirs sont remis en état et installés, les derniers capots sont vissés et les roues roulent. Reste la question des deux moteurs en double-étoile. Pour des raisons de sécurité, Michael veut les tester à l’air libre.

Lorsque le DC3, d’une envergure de 30 mètres, a franchi les portes du hangar de 40 mètres de large pour prendre sa place, le hangar était vide. Plusieurs avions, camionnettes et remorqueurs d’avions s’entassent à côté du vieil oiseau. Les possibilités de manoeuvre sont donc réduites. Après deux ans d’immobilisation, personne ne sait comment les moteurs du DC3 vont réagir aux tentatives de réanimation des Morlocks.

Épisode 12 Un outil très spécial



Chez « Morlock Motors », la tempête est annoncée. Les experts doivent réparer un toit endommagé sur le site de l’entreprise à Peterslahr après une tempête de neige et de froid glacial.

A Zweibrücken, des écrous posent problème. Le vendeur de véhicules Michael Manousakis veut démonter les rotors de 280 kilos de son vieux Douglas DC-3. Mais ce projet n’est pas réalisable avec un cliquet de la gamme standard. Les Mecanos express ont besoin d’outils spéciaux pour ce travail.