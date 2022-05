« Consommateurs, vous avez le pouvoir ! » mardi 10 mai sur France 5 (vidéo)

Mardi 10 mai à 21:00, France 5 diffusera « Consommateurs, vous avez le pouvoir ! », un documentaire inédit réalisé par Anne-Sophie Lévy-Chambon.

Pour 9 Français sur 10, le lieu privilégié des courses alimentaires, c’est le supermarché. Un univers incontournable, qui offre aux consommateurs une abondance de produits à des prix toujours plus bas. Un crédo dont on mesure aujourd’hui les conséquences humaines et environnementales. Aujourd’hui les consommateurs sont devenus responsables. Ils sont de plus en plus nombreux à passer à l’action. Ils s’engagent en utilisant leur pouvoir d’achat autrement.

Ils veulent des produits avec des valeurs ajoutées (bio, local, équitable, traçable) mais surtout que ces valeurs écrites sur les emballages soient vérifiables… et par eux-mêmes. Les consommateurs mettent en pratique la formule éculée de consom-acteurs et ont prix conscience qu’acheter c’est voter.

Alors ils s’organisent, ils créent leur marques, comme « C’est qui le patron », définissent le prix et les ingrédients de leurs produits, ouvrent des supermarchés dans lesquels ils se transforment en coopérateurs, privilégient la vente directe ou rallient des supermarchés de producteurs. A travers leur engagement, chacun à leur manière ils se réapproprient leur alimentation, et donnent du sens à leur consommation.