« Génie Français : Les forteresses de Vauban » à revoir mardi 10 mai sur RMC Découverte (vidéo)

Mardi 10 mai à partir de 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir deux documentaires consacrés à Vauban, ingénieur, architecte militaire et urbaniste.

21:05 « Génie Français : Les forteresses de Vauban »

Vauban est connu pour être le plus grand constructeur militaire de tous les temps.

Cet homme aux multiples facettes, à la fois stratège, constructeur de places fortes, urbaniste, économiste, ingénieur des poudres des mines, cartographe et réformateur de l´armée, a développé un système unique de fortifications. Il a permis de faire des villes de France, des cités fortifiées inviolées et impénétrables, de Louis XIV jusqu´à la fin du XVIIIe siècle. Une ceinture de fer de plus de 180 forteresses qui a donné son nom à un type d´architecture militaire : le système Vauban.

Copié dans le monde entier, du Maroc aux Pays-bas jusqu´au Japon, ce système de fortification à portée universelle constitue le meilleur exemple du génie militaire.

Le documentaire décrypte cette oeuvre au travers de 5 sites majeurs, uniques et historiques construits au service du Roi Soleil.

Document réalisé par Alexandra Ranz.

22:10 « Vauban : Mégastructures de génie »

Vauban : son nom traverse les générations, évocateur d'une architecture victorieuse. Ses 160 forteresses dessinent encore aujourd'hui les frontières terrestres et maritimes de notre pays, trois siècles après leurs constructions. Le génie Vauban a été mille fois copié mais jamais égalé. Les fortifications en étoile sont sa marque de fabrique et installent un système de défense en France unique en son genre.

Vauban déploie une ingénierie totalement novatrice pour l'époque, s'adaptant toujours aux nécessités du terrain et aux innovations militaires. Grâce à lui, le sol français a été épargné de nombreuses guerres. Une ceinture de fer qui a verrouillé la France pendant près d’un siècle, contribuant largement au rayonnement mondial du Roi Soleil.

Grâce à des reconstitutions, des animations en 3D et la parole d'historiens, découvrez à travers ce documentaire les mégastructures de ce génie militaire qui a marqué l'Histoire de France.

Document réalisé par Aurélie Saillard.