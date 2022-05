“Un si long silence” : le parcours de la patineuse Sarah Abitbol à découvrir mercredi 11 mai sur France 2

Dans le cadre de sa soirée spéciale « Sport et violences sexuelles : la fin du silence ? », France 2 diffusera mercredi 11 mai à 21:10 le documentaire “Un si long silence” qui retrace le parcours de la patineuse Sarah Abitbol et son courageux chemin vers la libération de la parole et la reconstruction.

L'histoire en quelques lignes...

La jeune Sarah est très jeune promise à une carrière de championne…

Comme toutes les petites filles de son âge, Sarah Abitbol n’a qu’un rêve : devenir patineuse artistique. Dès l’âge de 5 ans, elle s’entraîne intensément et possède toutes les qualités pour devenir une grande patineuse et connaître la gloire. Déménagement à Paris et bouleversement de la vie familiale, c’est le prix à payer pour devenir championne !

Elle le devient, en couple. Dix fois championne de France, vice-championne d’Europe et médaille de bronze aux Championnats du monde. Dans les années 1990, le patinage est l’un des sports les plus populaires de France et dans le monde. Toutes les compétitions sont diffusées en prime time sur les chaînes nationales et les champions de la discipline sont de véritables stars populaires. Katarina Witt, Philippe Candeloro, Surya Bonaly, les couples Anissina / Peizerat, Abitbol / Bernadis… La glace et les paillettes font rêver la France entière.

Quand une championne brise l'omerta dans le sport français

Le monde du patinage cache pourtant une part d’horreur : un harcèlement sexuel omniprésent et des agressions violentes sur mineurs. Malgré les bruits qui courent, les voix des victimes sont étouffées, bâillonnées par un système qui se protège. C’est le règne de l’omerta. Celle de Sarah, violée quand elle avait entre 15 et 17 ans, a elle aussi été étouffée, pendant trente ans. Jusqu’en 2020 où elle trouve au plus profond d’elle-même le courage de briser la glace et de se livrer sur les agressions qu’elle a subies dans l’ouvrage Un si long silence.

La sortie de son livre entraîne un bouleversement sans précédent dans le milieu du patinage, et du sport français dans son ensemble. Les autres témoignages de victimes ne tardent pas à affluer. Sarah Abitbol a ouvert la voie vers la libération de la parole.

La fiction suivie d'un débat avec Julian Bugier

Les révélations des viols subis par Sarah Abitbol pendant son adolescence et le début de sa carrière ont provoqué une onde de choc dans l’ensemble du monde du sport. Elles ont aidé à une libération de la parole de certaines victimes.

Mais est-ce pour autant la fin du silence ? Certains se taisent-ils encore ? Quels sont le rôle et la responsabilité des différentes instances sportives sensées encadrer les pratiques et protéger les sportives et les sportifs : les fédérations sportives, l'Etat, les institutions telles le Comité international olympique ? Comment accompagner les victimes ? Mais surtout comment prévenir ces violences ? Et comment sensibiliser les enfants et leurs parents aux risques de violence ?