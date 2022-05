“100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute” : épisode 3 « Ca sent le sapin », jeudi 12 mai sur RMC Story

Jeudi 12 mai à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épispode inédit de la collection documentaire “100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute” : « Ca sent le sapin ».

À quelques jours de Noël, les dépanneuses se décorent de guirlandes et de sapins… mais il n’y a pas de trêve des confiseurs chez les dépanneurs ! Ils auront encore à faire face à de nombreux accidents spectaculaires et prendre tous les risques pour sauver des vies…

Nous suivrons d’abord Pierrot, qui répond au SOS d’un camion frigorifique qui, après avoir emprunté un raccourci trompeur, a bien failli basculer entièrement dans la rivière ! Pour tout arranger, l’engin se trouve maintenant sous une ligne à haute tension… Pierre, quant à lui, va devoir remorquer un camion-poubelle si lourd qu’il déséquilibre sa dépanneuse et menace le convoi qui se transforme en parcours du combattant.

Bruno, le patron du garage, va devenir le père Noël des autoroutes pour sauver des grands-parents aux bras chargés de cadeaux et victimes d’une sortie de route.

Il leur faudra également déployer les grands moyens, et leur dépanneuse la plus performante, pour sortir un camion container de l’ornière, et pour venir au secours d’un camion percuté par un tracteur fou !

Découvrez le savoir-faire hors norme de ces dépanneurs dans le troisième épisode de cette série documentaire, jeudi 12 mai dès 21:05 sur RMC Story.