« Elizabeth II : une vie de Reine » document inédit diffusé sur TMC mardi 31 mai à 21:15

A l’occasion du jubilé de platine d'Elizabeth II, un événement international qui marque les 70 ans de règne de la reine, TMC proposera mardi 31 mai à 21:15 un document exceptionnel sur celle qui est montée sur le trône britannique le 6 février 1952.

Elle est la femme la plus célèbre et photographiée au monde. Une silhouette presque cartoonesque, reconnaissable au premier coup d’œil. Une icône pop, savant mélange entre une madone et Madonna, le cheveu argenté et les joyaux de la couronne en plus.

A l’heure où l’information tourne en continu, une nouvelle en chassant une autre, et où les réputations se font et se défont en un claquement de tweets sur les réseaux sociaux, comment ne pas être épaté par la constance de la reine d’Angleterre ?

Elizabeth II, tout juste 96 ans et bientôt 70 ans de règne, n’a jamais transigé. Elle a traversé les décennies droite, fière, bibi vissé sur la tête et tailleur fuchsia ajusté, en silence. Fidèle au « never complain never explain » qui guide sa conduite depuis le début de son règne. Une pudeur qui fascine et nourrit les fantasmes. Quand la série The Crown lance en 2016 sa première saison, les téléspectateurs se précipitent devant leur écran de télévision, avides d’en savoir plus, de découvrir enfin les coulisses de la vie royale. Comme s’il fallait absolument résoudre l’énigme Elizabeth II, la renvoyer au commun des mortels.



Jamais dans le conflit, sa réserve est le principal secret de sa longévité. Elle est une femme discrète et ordinaire, au destin extraordinaire. Un spécialiste de la couronne d’Angleterre dit de sa vie qu’elle se lit « comme un roman d’amour, un conte de fées et un thriller ».

Il est vrai que la saga Windsor s’est construite comme une œuvre romanesque, passionnelle et dramatique, avec en son cœur l’héroïne la plus charismatique de notre époque : Elizabeth II. Une femme qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, décoré les Beatles, inspiré Andy Warhol, dansé avec Nelson Mandela, vu défiler 10 présidents français et traversé Buckingham Palace au bras de James Bond.

Une souveraine qui a traversé son lot de crises : la mort de Diana, le Brexit, le Covid, les conflits entre Harry et William, la disparition de son grand amour Philip, ou encore les récents déboires judiciaires de son fils préféré Andrew. Sortie indemne de tout, Elizabeth II reste la figure la plus populaire de la royauté, celle à qui l’on pardonne tout, même son apparente froideur.

Pour résumer le parcours exceptionnel d’Elizabeth II, l’aura de cette muse et icône intemporelle, rien ne vaut ces quelques mots de Frédéric Mitterrand : « Il y a encore des rois et reines de par le monde, mais il n’y a qu’une seule Queen. ».

Avec les témoignages de :

Antoine DE CAUNES, animateur et journaliste, présentateur d’Eurotrash sur Channel 4.

Gilles BOULEAU, présentateur du journal télévisé de 20h de TF1 et ancien correspondant à Londres.

Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la communication 2009-2012 et spécialiste des têtes couronnées.

Jack LANG, ministre de la Culture 1881-1986 et 1988-1993.

James BLUNT, artiste.

Samantha COHEN, secrétaire particulière adjointe de la reine Elizabeth II 2010-2018.

Adélaïde DE CLERMONT-TONNERRE, directrice de la rédaction Point de vue.

Anne-Elisabeth MOUTET, éditorialiste, correspondante pour le Telegraph et le New York Post.

Chris LEVINE, photographe.

Thomas PERNETTE, journaliste Point de Vue et auteur de « Elisabeth II, les Chapeaux de la Couronne », éditions EPA.