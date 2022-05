« Les plus beaux train d'Europe » en Corse, samedi 14 mai sur C8

À découvrir samedi 14 mai à 21:15 sur C8, le nouveau numéro inédit de la série documentaire « Les plus beaux train d'Europe » qui nous emmène cette semaine en Corse.

Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de passagers voyagent à bord « des plus beaux trains d’Europe ».

Des visites les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des tables typiques fastueuses ou familiales... Notre continent se dévoile au fil de ses gares.

Pour ce second numéro, direction : la Corse.

L’île de Beauté n’aura jamais mieux porté son nom que contemplée depuis son incroyable réseau ferré.

À bord du Trinichellu, littéralement “le petit train tremblotant”, nous roulerons des eaux turquoises de la méditerranée, aux sommets des montagnes les plus escarpées, avec quelques arrêts en gare d’Algajola et son spot de plongée, la gare de Vizzanova, une des étapes du mythique GR20, et aussi les gares de villes historiques comme Corte et sa célèbre citadelle, ou Ajaccio, le berceau de Napoléon.