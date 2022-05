« Macron / Pécresse, coulisses d'une campagne » samedi 14 mai sur Public Sénat

Samedi 14 mai à 21:00, la chaîne Public Sénat diffusera le documentaire inédit « Macron / Pécresse, coulisses d'une campagne » réalisé par Jonathan Dupriez.

La guerre en Ukraine vient rebattre les cartes de l'élection présidentielle. Dans ce contexte, deux sénateurs que tout oppose s’élancent dans la campagne derrière Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Inconnus du grand public sauf en Côte-d’Or ou dans les Deux-Sèvres, ces intimes des deux candidats sont d’indéfectibles chevilles ouvrières de cette course à l’Elysée qui s’annonce. Quelques semaines durant, François Patriat et Philippe Mouiller vont endosser des rôles aussi convoités qu’ingrats, qu’ils incarnent avec deux styles bien distincts.

Chez LR, c’est la rigueur et la besogne qui priment. Philippe Mouiller, homme de confiance de “Valérie”, a notamment accepté de gérer les comptes de campagne de la candidate. Un poste à hauts risques qui le précipitera dans la tourmente au lendemain du 1er tour.

Quant à François Patriat, cet ancien socialiste qui se définit lui-même comme un “fantassin de la macronie”, déploie toute son énergie à “vendre” le bilan d’“Emmanuel.” A 78 ans, non sans gourmandise, il s’élance dans la dernière présidentielle d’une carrière politique débutée sous Giscard.

Avec des images rares et accès privilégiés, François Patriat et Philippe Mouiller nous emmènent de réunions publiques en arrières-cuisines de meetings, en passant par les couloirs feutrés des QG de campagne et déplacements de terrain. Ces hommes de l’ombre nous font vivre le cœur battant de ce moment démocratique majeur du pays. Pour l’un jusqu’à la victoire, pour l’autre, jusqu'à l'échec historique de la droite.

La diffusion de ce documentaire sera suivi d'un débat présenté par Rebecca Fitoussi dans "Un monde en docs", acompagnée de :

David Bellamy, historien, spécialiste de la droite française, maitre de conférences en histoire contemporaine à l’université d’Amiens.

Sophie Coignard, journaliste au Point.

Jean Garrigues, historien, président du comité d’histoire parlementaire et politique.

Guillaume Tabard, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro.

Rediffusion dimanche 15 mai à 13:00, samedi 21 mai à 22:30 et en replay dès le lendemain de sa diffusion sur publicsenat.fr