« Le vent : dans la tourmente du changement climatique » samedi 14 mai sur ARTE

Affectés par l’élévation des températures en Arctique, les courants-jets, un système venteux qui circule à haute altitude autour de la Terre, ont une influence sur des épisodes météo extrêmes. « Le vent : dans la tourmente du changement climatique », un document à découvrir sur ARTE samedi 14 mai à 23:30.

Aux États-Unis, ce sont des ouragans qui dévastent avec une fréquence accrue des régions entières, de la côte Est jusqu’au golfe du Mexique. Les pluies diluviennes et les épisodes caniculaires n’épargnent pas non plus l’Europe.

Entre 1986 et 2016, les tempêtes et les sécheresses ont fait disparaître 17 % de la canopée du continent. Sur la façade atlantique, exposée au vent du large, l’érosion du littoral menace les constructions côtières. En cause, les courants-jets. Circulant d’ouest en est tout autour de la Terre à plus de dix mille mètres d’altitude et à une vitesse de 500 km/h, ce système venteux résulte de la rencontre entre les masses d’air chaud venues de l’équateur et celles d’air froid en provenance des pôles. Un premier courant se forme au niveau des tropiques et un second, plus puissant, autour du soixantième parallèle. Le courant-jet polaire de l’hémisphère Nord entraîne la formation de zones anticycloniques ou dépressionnaires au niveau des latitudes moyennes.

Mais l’augmentation des températures en Arctique, plus importante qu’ailleurs sur la planète (+ 3° C contre + 1,1° C en moyenne) a pour conséquence d’affaiblir le régime du courant-jet polaire. Un cercle vicieux qui aggrave le dérèglement du climat…

D’une forêt allemande à l’île du Spitzberg, dans l'archipel norvégien du Svalbard, en passant par le littoral de la Nouvelle-Aquitaine et la côte Est des États-Unis, ce documentaire suit, sur le terrain et dans leur laboratoire, des scientifiques (géologue, climatologue, météorologue, ornithologue…), qui étudient le rôle des courants-jets dans des phénomènes météo de plus en plus destructeurs mais aussi les conséquences de leur affaiblissement sur certaines populations d’oiseaux comme les albatros.