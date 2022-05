« 24 juillet 2013 : le train fou », retour sur l'accident de train à St Jacques-de-Compostelle, lund 16 mai sur RMC Story

Lundi 16 mai à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « 24 juillet 2013 : le train fou » réalisé par Andy Dunn qui revient sur l'accident ferroviaire de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le 24 juillet 2013, un train RENFE S-730, qui assure la liaison entre les gares de Madrid-Chamartín et Ferrol, déraille peu après un tunnel, dans une courbe à gauche de faible rayon au lieu-dit « A Grandeira ».

Ce virage, presque à angle droit, assurant la liaison entre la ligne à grande vitesse (200 km/h) et la gare située sur le réseau classique, est situé à environ trois kilomètres en amont de la gare de Saint-Jacques-de-Compostelle. La ligne contourne Angrois, le quartier au sud de la ville où se situe « A Grandeira », par plusieurs courbes serrées, ce qui impose une vitesse modérée aux convois sur cette section.

Sur les lignes non électrifiées, la motrice est Diesel mais le moteur Diesel entraine un alternateur qui fournit de l'électricité aux moteurs de traction qui sont toujours électriques pour des raisons d'économies d'entretien et de facilité de remplacement. Sur les lignes mixtes, électrifiées et non électrifiées, la motrice est toujours électrique, sur la partie non électrifiée c'est un fourgon Diesel qui prend le relais de la caténaire pour fournir l'électricité aux moteurs de traction.

Le premier fourgon Diesel derrière la motrice, très lourd, bascule entrainant la motrice et la première voiture puis l'ensemble de la rame qui est projetée et ripe violemment contre la paroi en béton bordant la courbe. Les huit voitures passagers, la voiture-restaurant ainsi que les deux motrices et les deux fourgons Diesel qui composaient le train ont déraillé. Alors que la rame se disloque, une voiture est projetée sur la route surplombant la courbe. Quatre voitures se sont couchées et le fourgon arrière a pris feu. Le train transportait 218 passagers et 4 employés de la Renfe au moment de l'accident, 79 passagers sont tués sur le coup.

Pourquoi le train a-t-il déraillé ? Y a-t-il eu un problème technique ? Une erreur de la part du conducteur ? Une combinaison de ces deux facteurs ? Le train allait-il trop vite ? Que faisait le conducteur au moment du crash ?

Ce documentaire tente de répondre à ces questions et interroge sur la sécurité du rail de demain.