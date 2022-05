« Alvan & Ahez, dans les coulisses de l'Eurovision » samedi 14 mai à 00:40 sur France 2

Après la diffusion en direct de la finale de “L'eurovision 2022” depuis Turin, France 2 diffusera à 00:40 le document « Alvan & Ahez, dans les coulisses de l'Eurovision » réalisé par Frédéric Saint-Simon.

Bien plus qu’un concours de chant, l’Eurovision est une représentation de la culture française dans le paysage européen.

Ce documentaire est axé sur les choix et la stratégie mis en place par la délégation française de l'Eurovision pour amener leurs candidats le plus loin possible dans le concours.

Véritable marathon musical, la caméra du réalisateur suit la sélection des 12 candidats, jusqu'à la victoire du groupe breton Alvan & Ahez et les accompagne ensuite jusqu'à Turin.

Entre témoignages, moments de vie, confidences et coulisses, le documentaire est aussi le récit du parcours initiatique d’artistes en devenir, vers la lumière de la plus grande scène européenne.