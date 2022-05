“La ligne bleue” : « Le goût de la terre » à la ferme du Bec Hellouin, lundi 16 mai sur France 3

À découvrir dans “La ligne bleue” lundi 16 mai à 22:55 sur France 3, le documentaire inédit « Le goût de la terre » écrit et réalisé par Jean Etienne Frère et Fabrice Caër.

C'est l'histoire d'un couple qui voulait changer de vie et qui est en train de changer le monde.

Lorsque Charles et Perrine Hervé-Gruyer achètent, en Normandie, une vieille bâtisse entourée d'une vaste prairie traversée par un ruisseau, ils veulent juste cultiver un petit verger pour vivre en autosuffisance et importent les méthodes de la permaculture en France.

Dix-neuf ans plus tard, la ferme du Bec Hellouin, florissante et performante, est devenue un laboratoire à ciel ouvert qui réconcilie agriculture et nature. On se croirait presque dans un éco musée consacré au monde paysan d'antan. Et pourtant c'est peut-être ici que se prépare l'agriculture de demain.

L'innovation, la recherche et la réflexion sont au cœur du travail accompli dans ce lieu devenu une sorte de référence mondiale. Des scientifiques en ont fait un objet d'études, des centaines de volontaires viennent de très loin pour s'y former.