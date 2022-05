« Barbra Streisand, naissance d'une diva » à revoir vendredi 20 mai sur ARTE

Avec son incroyable pugnacité, Barbra Streisand a connu tous les succès sans jamais se renier. Le récit, serti de séduisantes archives, d'une irrésistible ascension à (re)découvrir sur ARTE vendredi 20 mai à 22:30.

Orpheline de père, mal aimée par une mère désargentée, Barbra Streisand a grandi dans le Brooklyn juif orthodoxe. À l'école, ses camarades se moquent de sa "laideur". Mais cette petite fille délurée en mal de reconnaissance, qui rêve déjà d'être une star, apprend vite les vertus de l'autodérision. Elle fait preuve d'une détermination étonnante.

L’acteur Allan Miller se souvient que, lorsqu'il enseignait le théâtre, elle assistait à tous ses cours et le bombardait de questions. Mais elle est recalée à toutes les auditions. La jeune fille joue alors son va-tout en révélant un talent caché pour le chant. Dès lors, Barbra s'impose dans les cabarets, à la télévision, au hit-parade. Viennent aussi les comédies musicales à Broadway. De là à Hollywood, il n'y a qu'un pas que cette "entertaineuse" née franchit allègrement.

Charisme

En restant elle-même, en assumant tout – son nez, sa judéité et sa véhémence dans un show-biz à dominante blonde et anglo-saxonne –, en s'emparant du pouvoir sans complexe dans une industrie masculine, Barbra Streisand, incarnation sexy et pragmatique du girl power, a ouvert la voie aux superstars actuelles. C'est un des enseignements de ce portrait, qui met aussi l'accent sur son statut d'icône gay et sur son charisme.

Retraçant sa carrière, des joyeux débuts de Funny Girl à Yentl (film dédié à son père où elle cumule toutes les casquettes : actrice, réalisatrice, scénariste, productrice), ce documentaire comporte de nombreuses archives inédites. On y découvre une Barbra Streisand clownesque, vive, pleine d'éclat, captant immédiatement l'attention. Le récit glamour d'une vertigineuse ascension.