« L'odyssée de l'écriture », plongée dans une grande invention humaine, samedi 21 mai sur ARTE

Des origines à la révolution numérique, une passionnante plongée dans l’histoire de la plus grande des inventions humaines : l’écriture. Une série en 3 volets à découvrir samedi 21 mai à partir de 20:50 sur ARTE.

Volet 1 Les origines

L’écriture commence par des images : les hiéroglyphes égyptiens, dont les premières traces datent de 3 700 avant notre ère, les marques creusées sur des tablettes d’argile par les Sumériens pour tenir les comptes, les glyphes mayas ou encore les idéogrammes chinois. Tout groupe humain qui invente l’écriture utilise donc des images, ainsi que le principe du rébus, c’est-à-dire une méthode par laquelle une image représente un son. Mais comment sommes-nous passés de ce système à celui de l’alphabet ?

Le secret se trouve dans le Sinaï, où l'égyptologue français Pierre Tallet nous guide à la découverte du premier alphabet au monde. Une révolution !

Volet 2 L'empreinte des civilisations

Sur quel support et avec quel matériel écrire ? En Égypte, le papyrus est devenu l’un des fondements de la civilisation. Son utilisation s’étend jusqu’à Rome, où lecture et écriture sont à la portée de tous. À l’époque médiévale, au contraire, le parchemin demeure un matériau très onéreux, ce qui en réserve l’usage à une élite.

En Chine, la fabrication du papier au IIe siècle après J.-C., restée pendant six cents ans un secret d’État, a permis à l'érudition et à l'éducation de prospérer jusqu'à ce que l'invention de l'impression typographique par l’Allemand Johannes Gutenberg provoque de nouveaux bouleversements en Europe.

Volet 3 Une nouvelle ère

Au début du XXe siècle, le monde se divise en deux. D’un côté l’Occident, qui vit sa révolution industrielle, de l’autre l’Orient, dont le mode de vie demeure inchangé depuis des siècles. Mais une nouvelle génération de dirigeants – Atatürk, Staline et Mao –, réformateurs et révolutionnaires, utilisent l’écriture à des fins politiques. Ils mettent en place, avec plus ou moins de succès, une réforme ayant pour objectif de démocratiser son accès.

Qu’arrive-t-il à l’identité et à l’histoire d’un peuple lorsque sa façon d’écrire change ? À l’ère de la numérisation, une nouvelle révolution est en cours. Permettra-t-elle de créer un langage universel ?

Secrets de fabrication

Réalisée par le Britannique David Sington, cette extraordinaire saga dans les trois principaux foyers de civilisation (Occident, Orient et monde arabo-musulman) nous emporte dans un voyage à travers le temps et le monde pour comprendre la manière dont l’écriture a façonné les sociétés humaines au cours des millénaires. On y découvre l’histoire fascinante des origines, avec de nouvelles révélations d’archéologues et de philologues, mais aussi les secrets de fabrication des supports et des matériaux d’écriture du passé.

Riche d’images d’archives illustrant les grandes réformes du siècle dernier, étayé par des témoignages de neuroscientifiques, d’artistes et de spécialistes, le dernier épisode de cette passionnante série documentaire interroge aussi nos usages contemporains à l’ère du numérique.