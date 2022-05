“Secret d'histoire” : « George Sand, libre et passionnée » à revoir lundi 23 mai sur France 3 (vidéo)

À voir ou à revoir lundi 23 mai à 21:10 sur France 3 avec Stéphane Bern, le numéro de “Secret d'histoire” : « George Sand, libre et passionnée ».

Cette femme de lettres, cultivée, indépendante et engagée, qui a eu pour amants Frédéric Chopin et Alfred de Musset, et n’a cessé de puiser dans sa vie intime pour nourrir ses récits, reste indissociable du XIXe siècle.

George Sand est l’un des personnages les plus romantiques du XIXe siècle, le plus scandaleux aussi.

De son vrai nom Aurore Dupin, l’écrivaine use d’un pseudonyme masculin dans l’unique but d'acquérir l’indépendance d’un homme, au risque de choquer ses contemporains. S’habiller en redingote, fumer le cigare, conquérir ses amants ne lui fait pas peur, même si elle sait, le temps d’une fiévreuse passion, redevenir la plus féminine d’entre toutes.