« Mécanos Express » saison 9 : les épisodes 15 & 16 diffusés sur RMC Découverte lundi 23 mai

Lundi 23 mai à 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 9ème saison inédite de la série documentaire « Mécanos Express ».

Épisode 15 Viva Espana !



En route pour Séville ! L’armée américaine a réformé une grue de plusieurs tonnes en Espagne. Et Michael Manousakis doit aller chercher le véhicule en Andalousie. Mais l’énorme monstre tiendra-il sur sa remorque ?

Pendant ce temps, à Peterslahr, un couple vient chercher sa Ford Mutt restaurée. Mais tout à coup, la pompe à essence de ce véhicule tombe en panne. Les visseurs parviendront-ils à faire démarrer le véhicule tout-terrain à temps ?

Épisode 16 50 tonnes d'acier à déplacer



Gary Blackburn a créé sa « Little Britain » dans le Siebengebirge, avec des statues grandeur nature de la reine, des bus à impériale, la Mini de Mr Bean, la cabane de Robin des Bois et un char britannique de 50 tonnes. Le moteur de ce monstre d’acier démilitarisé des années cinquante a été conçu par les Mecanos Express. Et maintenant, les pièces d’exposition doivent déménager. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, car le moteur du char fait grève. Le véhicule n’arrive pas à monter sur la remorque.

Michael Manousakis et sa troupe trouveront-ils une solution à ce problème ?