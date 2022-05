« Romy : 40 ans après, ultimes confidences » mardi 24 mai sur TMC (vidéo)

Mardi 24 mai à 21:15, TMC diffusera le documentaire inédit « Romy : 40 ans après, ultimes confidences » écrit par écrit par Gwénola Balmelle et Simone Mortimer.

Actrice sublime et audacieuse à la carrière phénoménale, disparue il y a 40 ans, Romy Schneider fascine toujours. Pour preuve, la rétrospective et l’exposition que lui consacre la Cinémathèque française. Les films, pièces et livres qui lui sont dédiés. Les rediffusions de Sissi ou le succès surprise de La Piscine à New-York l’été dernier.

Pour preuve aussi, les nombreuses personnalités qui témoignent dans ce film : Elsa Zylberstein, Clotilde Courau, Mathilda May, Julie Gayet, Marie Gillain, Audrey Dana, Géraldine Danon, Costa-Gavras, Serge Bromberg, Catherine Hermary-Vieille...

Ils racontent l’actrice passionnée et charismatique qui les a marqués ou inspirés, reviennent sur ses rôles iconiques, se remémorent des moments partagés... Alain Delon non plus n’a pas oublié celle qu’il a tant aimée.

Ce récit, mené tambour battant, décrypte comment cette jeune Allemande, que rien ne prédestinait à cela, est devenue le symbole de la femme française des années 70, libre et émancipée. Comment, à une époque où les droits de la femme en sont à leurs balbutiements, Romy Schneider choisit sa vie, ses amours et brave les frontières pour construire sa carrière : en France, en Italie et aux Etats-Unis. Une femme moderne avant l’heure, qui débute à seulement 15 ans et ose prendre des risques, quitte à en payer le prix, pour se forger un destin unique qui force l’admiration aujourd’hui encore.

Inoubliable, Romy Schneider.

