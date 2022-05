« Routiers : un quotidien sous haute tension » mercredi 25 mai sur RMC Story

À voir ou à revoir mercredi 25 mai à 21:05 sur RMC Story, le documentaire « Routiers : un quotidien sous haute tension » réalisé par Clément Dudouet.

Ils sont plus de 600 000, poids lourds et livreurs, à parcourir sans relâche les routes de l’hexagone. Les routiers sont des passionnés mais leur profession est aujourd’hui malmenée.

Dans ce numéro de « Grand document », vous allez vivre en immersion les coulisses de leurs missions les plus complexes.

Les exigences des transporteurs poussent les routiers au maximum, parfois au-delà des limites de la loi. Horaires excessifs, camions mal entretenus sont la source de nombreux accidents. Aux rythmes de travail effrénés s'ajoutent la concurrence des routiers étrangers...

Pour tenter de limiter la casse, l’unité des contrôles spécialisés de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) surveille et contrôle les poids-lourds. Le brigadier-chef Conan et son équipe sont des experts dans le domaine, ils savent déceler la plupart des fraudes.

Dans cet univers parfois explosif, les femmes commencent à se faire une place. Elles représentent aujourd’hui 10% de la profession. Nous allons suivre le quotidien sous tension de Sarah, 25 ans. Elle a une semaine pour accomplir une tournée de plusieurs milliers de kilomètres, dans un timing toujours très serré.