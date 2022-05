« Ukraine-Pologne : la frontière de la solidarité » mardi 24 mai sur ARTE

Depuis le début de l’invasion russe, la Pologne a accueilli plusieurs millions d’Ukrainiens fuyant la guerre. Dans la région de Lublin, le réalisateur Lech Kowalski a rencontré des locaux et des réfugiés, qui portent malgré eux le poids de l'histoire douloureuse qui relie leurs deux pays. Un document à découvrir sur ARTE mardi 24 mai à 21:45.

Depuis le 24 février 2022, date du début de l’invasion russe en Ukraine, plusieurs millions de réfugiés ont déjà été accueillis par les Polonais.

Dans la région de Lublin, à proximité de la rivière Bug, qui marque la frontière avec l’Ukraine et la Biélorussie, des agriculteurs, un photographe, un enseignant et des commerçants racontent comment leur quotidien a été bouleversé par le déclenchement de cette guerre. Ils dépeignent une vie rythmée par des rapatriements de blessés, des hébergements provisoires et des préparations de repas destinés aux réfugiés.

Cet élan de solidarité, survenu spontanément, vient pourtant s’inscrire dans une histoire complexe. Très récemment encore, les deux pays ont fait face à un douloureux conflit mémoriel : en 2018, la Pologne a adopté une résolution qualifiant de génocide les massacres de Volhynie commis durant la Seconde Guerre mondiale par des nationalistes de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA).

Si la décision a provoqué de vives tensions avec Kiev, Varsovie n’a pas hésité à faire bloc avec les Ukrainiens face à l’agression russe. Mais, avec l’augmentation des prix, notamment de l’essence, certains Polonais ont déjà commencé à protester contre l’accueil d’un trop grand nombre d’Ukrainiens.

Cette solidarité peut-elle durer ? Quels sentiments animent les frontaliers polonais ? De leur côté, comment les Ukrainiens vivent-ils leur arrivée dans le pays ?

État d’esprit

Britannique d’origine polonaise, le documentariste Lech Kowalski (On va tout péter) s’est rendu dans la voïvodie de Lublin, région qu’il connaît bien, afin de sonder l’état d’esprit des habitants qui vivent près de la frontière ukrainienne et accueillent nombre de familles fuyant le conflit.

Au fil de ses rencontres, le réalisateur tente ainsi de cerner la complexité de cette région sensible, bouleversée par les répercussions de conflits qui se répètent et la peur d’une Troisième Guerre mondiale.