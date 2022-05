“Science grand format” : « Philae, un temple sur le Nil » jeudi 26 mai sur France 5 (vidéo)

Jeudi 26 mai à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard présentera un nouveau numéro de “Science grand format” qui s'interesse cette semaine à l'Égypte et ses constructions de l'Antiquité qui sont un émerveillement sans limite. Deux documents inédits seront diffusés.

21:00 Philae, un temple sur le Nil

Dans l’extrême sud de l'Égypte, une merveille de l’Antiquité surgit des eaux du Nil, à près de 800 km des pyramides de Gizeh. Les pharaons ont entamé sa construction en 380 avant notre ère. Ils ont consacré beaucoup de ressources et d’efforts à ce sanctuaire. Il fallait qu’il soit monumental et magnifique.

Il s’agit de Philae, un complexe de temples et d’autres bâtiments, perché sur une île de granit au milieu du fleuve. Initiée par les Égyptiens, Philae garde la trace de plusieurs civilisations. Elle constitue un trait d’union entre les pharaons et les empereurs romains, et porte les noms de célèbres personnages du monde antique : Ptolémée, Cléopâtre, les empereurs Auguste, Hadrien, Trajan.

Pourquoi est-ce que ce sanctuaire se trouve à cet endroit précis ? Et comment a-t-il été construit au beau milieu du fleuve ?

Nous allons décrypter les traces du passé, et recréer les temples et les statues de Philae tels qu’ils étaient à l’apogée de leur gloire.

21:55 Égypte, une pyramide sur les eaux

Des archéologues enquêtent en Égypte sur les secrets de construction d’une bien étrange pyramide située dans la région du Fayoum, à quelques kilomètres de la vallée du Nil.

Dotée d’une structure en étoile particulière, elle date du Moyen Empire. Elle a été construite sous le règne du pharaon Sésostris II selon des plans révolutionnaires pour donner l’impression de flotter sur l’eau. La découverte d’une profonde tranchée nous apprend en effet que cette pyramide était entourée de douves.

Grâce à un système de canaux d’irrigation sophistiqué, le pharaon avait également permis le développement autour de la pyramide de riches zones agricoles, avec notamment des palmeraies, créant ainsi une véritable oasis aux portes du désert.