“100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute” : épisode 5 jeudi 26 mai sur RMC Story

Jeudi 26 mai à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épispode inédit de la collection documentaire “100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute” : « Quand la grue de 40 tonnes bascule ».

Cette équipe de spécialistes enchaîne les interventions sous haute tension et prend tous les risques, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour dépanner 1200 véhicules légers et 1900 poids lourds par an ! Dans cet épisode, ils vont devoir faire face à un défi de taille…

Une énorme grue de chantier est partie dans le décor : elle pèse 40 tonnes et repose en plein champs, sur le dos, dans un terrain qui tient plus du marécage que de la plaine… Extrêmement lourde, les depanneurs vont pousser les limites de performance de leurs machines, et au bout de leurs forces physiques. Ils seront 4 dépanneurs mobilisés et 4 engins pendant deux jours ! Une mission laborieuse mais pas impossible pour les dépanneurs de l’autoroute. Une opération dantesque et rare !

Ils vont également intervenir pour sortir une benne à ordure d’un profond fossé, et devoir repêcher deux camions enlisés dans la boue situé sur un sentier impraticable en pleine nuit…

Découvrez le quotidien de ces dépanneurs dans le cinquième épisode de cette série documentaire, jeudi 26 mai à 21:05 sur RMC Story.