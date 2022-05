« Ku Klux Klan, une histoire americaine » dimanche 29 mai sur France 5 (vidéo)

Dimanche 29 mai, France 5 proposera dès 20:55 une soirée spéciale de “La case du siècle” qui débutera avec la diffusion du documentaire en deux parties « Ku Klux Klan, une histoire americaine ».

Partie 1 Naissance d'un empire invisible

Le Ku Klux Klan est le plus ancien groupe terroriste des Etats-Unis. Cette société secrète née après la Guerre de Sécession a traversé les décennies et a toujours su renaître de ses cendres. Son histoire a défrayé la chronique depuis plus de 150 ans. Une histoire cruelle dont les démons hantent toujours l'Amérique.

En 1865, une poignée de vétérans sudistes fonde une société secrète : le Ku Klux Klan. Très vite, le Klan fait régner la terreur parmi les Noirs récemment affranchis mais disparait aussitôt. Il renaît en 1915 grâce au film « Naissance d'une nation ».

Sous l'impulsion de ses leaders, il s'adapte à une Amérique en pleine mutation socio-économique et élargit son auditoire. Il devient anti-immigrant, anti-urbain, anti-communiste, antisémite, et anticatholique. A la fin des années 20, scandales et crise économique affaiblissent le mouvement qui finit par disparaître après la Seconde guerre mondiale.

Partie 2 Résurrections

Avec la complicité des autorités locales dans le sud des Etats-Unis, les partisans de la suprématie blanche se déchaînent dans les années 1960 contre le mouvement des droits civiques : attentat contre l'église de Birmingham, assassinats de militants des droits civiques. Sous la pression politique, le FBI passe à l'offensive et dans les années 70, le Klan ne compte plus que quelques milliers d'adhérents.

Un nouveau leader, David Duke, tente un temps de lui donner une forme de respectabilité. Peu à peu, les Klansmen troquent leurs cagoules contre des treillis et des tatouages à croix gammées.

De nos jours, de nouveaux groupes suprémacistes gonflent les rangs…