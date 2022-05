« L'œil et la vision : Focus sur les avancées scientifiques » samedi 28 mai sur ARTE

Alors que nos yeux fatiguent toujours plus vite, zoom sur les nouvelles techniques permettant de lutter contre les maladies et les déficiences visuelles. Un document à découvrir sur ARTE samedi 28 mai à 22:40.

Quelle incroyable machine que l’œil, qui autorise les hommes à penser qu’il leur montre le réel tel qu’il est ! Disposant de vingt diaphragmes différents pour mieux s’adapter à la lumière tel un appareil photo, il est aussi doté d’une fonction zoom pour agrandir la vision et d’un filtre pour distinguer l’essentiel du superflu. Ses capteurs auront pris près de 830 millions de clichés grâce aux clignements des paupières au bout de quatre-vingts ans.

Pourtant, aussi perfectionnés soient-ils, l’évolution n’a pas préparé nos yeux à un bon fonctionnement au-delà de cet âge. Le travail sur écran, l'utilisation des smartphones et le manque de sources de lumière naturelle constituent autant de défis nouveaux et de risques de vieillissement prématuré.

En conséquence, avec l'augmentation de l'espérance de vie, les maladies oculaires deviennent plus nombreuses et plus longues.

Pour y voir plus clair

Alors que l'OMS recense 2,6 milliards de personnes souffrant de troubles de la vue dans le monde, ce documentaire s’attache à faire le point sur les approches thérapeutiques innovantes que détaillent professeurs en instituts d’ophtalmologie, développeurs de programmes ou experts en contactologie.

Des essais cliniques en luminothérapie à l’implant de prothèses bioniques en passant par les nouvelles générations de lentilles de contact, les lunettes connectées ou encore les applications pour malvoyants, les progrès, exponentiels, ouvrent des voies porteuses d’espoir.