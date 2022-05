« Europe, un continent bouleversé » série en 6 volets à suivre sur ARTE mardi 31 mai (vidéo)

Bousculée par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, l’Europe fait face à d’immenses défis. Réalisée par une équipe transnationale, cette série en six volets part à la rencontre de celles et ceux qui préparent l’avenir du continent. À suivre sur ARTE mardi 31 mai à 20:55.

Volet 1 Le compte à rebours

Notre forte dépendance aux énergies fossiles, mise en lumière par la guerre en Ukraine, ne pose pas seulement des problèmes d’ordre économique et géopolitique. À l’heure de l’urgence climatique, l’Union européenne s’est donné pour objectif, à travers son "Green Deal", d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Mais pour décarboner son agriculture et ses industries, et pour se doter de véhicules électriques, l’Europe devra au minimum doubler sa production d’électricité verte.

Volet 2 Les nouveaux Européens

Aujourd’hui, notre continent est confronté à la plus grande vague migratoire depuis 1945 : plus de 5 millions de personnes ont fui l’Ukraine en guerre. D’un côté, l’Europe accueille ces réfugiés à bras ouverts, de l’autre, elle ferme depuis des années ses portes à ceux qui viennent du Sud, se transformant en forteresse militarisée. Pourtant, l’immigration est nécessaire pour redynamiser nos sociétés vieillissantes.

Volet 3 L'Europe en mouvement

Alors qu’elle a développé de gigantesques infrastructures pour accroître la mobilité, l’Europe doit aujourd’hui relever plusieurs défis, entre trafic urbain saturé, régions toujours enclavées et flambée des prix de l’essence… Les transports, dont l’empreinte écologique ne cesse d’augmenter, sont devenus la première source d’émissions de CO2. Comment les rendre à la fois accessibles à tous et plus propres ?

Volet 4 Le continent invisible

Devancée par la Chine et les États-Unis, l’Europe apparaît à la traîne dans le domaine du numérique. Fake news, emplois précaires, vol de données : l’hégémonie des géants américains n’est pas sans conséquences. Pourtant, certains pays, comme la Suède avec Spotify, et l’Estonie, à la pointe de la sécurisation des services informatiques, ouvrent la voie à une souveraineté numérique européenne.

Attention : les volets 5 & 6 seront diffués sur ARTE mercredi 1er juin en seconde partie de soirée à partir de 23:30.

Volet 5 Préserver le vivant

Longtemps ignorée, la crise climatique fait désormais l’objet d’un débat de société, alors que l’Europe, comme le reste du monde, affronte des désastres écologiques qui appellent un changement de paradigme. Deux siècles d’industrialisation ont conduit à un appauvrissement inquiétant de la biodiversité du continent, et la hausse des températures pourrait ainsi conduire à la disparition des glaciers des Alpes d’ici à 2040. Partout en Europe, des citoyens se mobilisent pour retrouver le chemin d’une cohabitation plus harmonieuse avec le vivant.

Volet 6 La révolution verte

Poussés à produire toujours plus et moins cher, les éleveurs et cultivateurs européens sont éreintés. Malgré les effets délétères de l’agriculture intensive sur l’environnement et la santé, l’Union européenne continue de réserver ses subventions aux grandes exploitations. Contribuant indirectement au réchauffement climatique et à la déforestation, notre consommation de viande a augmenté de 60 % en soixante ans. Comment nourrir de façon durable plus de 500 millions d’Européens ? Du nord au sud du continent, différentes pistes sont explorées : agriculture biologique ou urbaine, cultures assistées par l’intelligence artificielle, viande de synthèse… Sommes-nous à l’orée d’une nouvelle révolution verte ?

Mutations

Du Portugal aux États baltes, de la Norvège aux Balkans, cette coproduction européenne, fruit du "Grand accord documentaire" d’ARTE, arpente un continent à la croisée des chemins, plus interconnecté qu’on ne le croit.

À travers des vues aériennes inédites, qui soulignent la diversité des paysages, des animations cartographiques et des rencontres avec des citoyens engagés, la série ausculte six thématiques cruciales pour le futur. Entre décryptage des enjeux et inventaire des réponses envisagées, un vivifiant tour de l’Europe des possibles.