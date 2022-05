« Enquête sur les camps perdus du IIIe Reich » mardi 31 mai sur RMC Découverte

À l'occasion de la commémoration du débarquement, RMC Découverte proposera une soirée spéciale mardi 31 mai à partir de 21:05 avec la diffusion de deux documentaires : « Enquête sur les camps perdus du IIIe Reich » (inédit) et « L'enfer de la bataille de Normandie ».

21:05 « Enquête sur les camps perdus du IIIe Reich »

75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des chercheurs continuent de découvrir des faces cachées de cette période de notre histoire.

Si en 1945 on dénombrait un peu plus de 2 000 camps nazis, aujourd’hui on en recense plus de 44 000. Volontairement oubliés, ou simplement disparus, ces camps ont existé dans des lieux parfois inattendus.

Comme sur le sol britannique des îles anglo-normandes, à Alderney. Aucune ruine, pas de plaque commémorative, difficile d’imaginer qu’ici ont existé des camps de concentration pendant la guerre. Une chercheuse anglaise a décidé de révéler leur terrible histoire, et de mettre à jour, grâce aux nouvelles technologies, les traces des bâtiments.

Partout où l’armée nazie est passée, dans tous les pays occupés, des camps ont été créés, engendrant des projets de construction de grande envergure.

En Norvège des milliers d’hommes ont été les esclaves du projet démentiel d’Hitler, la Polar Line : la construction d’une ligne de chemin de fer jusqu’à l’Arctique.

Jusqu’à la toute fin de la guerre des camps seront construits, les nazis enverront des milliers d’hommes mourir sur des chantiers qui ne seront jamais finis, qui ne serviront à rien comme le gigantesque projet RIESE en Pologne.

Grâce au travail de ces chercheurs et des reconstitutions 3D, ce documentaire va vous raconter ces histoires oubliées, les camps perdus du 3ème Reich.

Un document inédit réalisé par Benoît Cressent.

22:10 « L'enfer de la bataille de Normandie »

Elle est celle qui a fait basculer la Seconde Guerre mondiale, elle a permis aux forces alliées de reprendre le contrôle de la France et de faire plier l'armée allemande : la Bataille de Normandie est considérée comme l'une des plus importantes de toute l'Histoire. 3 millions de soldats, des centaines de milliers de navires, d'avions et de blindés et une logistique d'une complexité jamais atteinte pour une opération militaire.

75 ans après la fin de la guerre, les détails de cette bataille sans précédent font encore l'objet de recherches et d'analyses par les historiens. Grâce à des archives inédites compilées pendant vingt années de recherches, à des témoignages d'experts américain, britannique, canadien et français, vous allez revivre, au plus près des soldats, les 85 jours de la bataille de Normandie : 3 mois de combats féroces, au cours desquels les Alliés et les Allemands vont se livrer à une lutte sans merci.

Un document réalisé en 2018 par Guilain Depardieu.

La soirée spéciale se poursuivra sur RMC Découverte avec deux autres documentaires (non présentés par la chaîne) : « Arromanches, le port du débarquement » et « Après la guerre, reconstruire la France ».