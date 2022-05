« Le Roman de Renan » document “Infrarouge” à revoir sur France 2 mercredi 1er juin (vidéo)

À voir ou à revoir mercredi 1er juin à 22:55 dans la case “Infratouge”, le documentaire « Le Roman de Renan » réalisé par Anne Gintzburger.

Après avoir dépeint le long chemin de l’adoption, la réalisatrice Anne Gintzburger ouvre, avec « Le Roman de Renan », un nouveau chapitre consacré à la rencontre, tant attendue, entre un enfant et ses parents. Un récit brut et poignant, raconté simultanément des deux côtés, et dans lequel s’esquisse, en instantané, la naissance d’une famille.

Ce documentaire, suivi d’un débat sur l’adoption présenté par Marie Drucker, est à (re)découvrir mercredi 1er juin à 22.55 sur France 2.

Après Roman d’une adoption (diffusé en juin 2018 sur France 2 dans Infrarouge), la réalisatrice Anne Gintzburger retrouve Philippe et François, le couple homosexuel qui, après des années de combat, s’apprête enfin à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, celui de la paternité. Leur fils de 10 ans existe et vit dans un orphelinat au Brésil.

Il les a choisis et les attend. Il s’appelle Renan. Aujourd’hui, l’histoire de leur famille est enfin prête à s’écrire…

En guise de prémices, une rencontre. Celle, si attendue, tant fantasmée… Pour la réalisatrice, devenue amie avec le couple, se pose alors la question de sa présence, de la distance à tenir afin de ne pas perturber ces instants intimes et fragiles. « J’ai expliqué à Philippe et François que j’avais décidé de ne pas les suivre au Brésil pour les laisser vivre la rencontre à trois, dans une intimité qui me paraissait indispensable. Mais que je serais là dès le jour de leur retour en France, et que nous partagerions cette première année de leur nouvelle vie de famille. »

C’est au travers de leurs propres vidéos que nous assistons à la rencontre entre Renan et ses papas. À la vue de ses parents, le petit garçon se jette spontanément dans leurs bras… La tendresse est déjà là. Pourtant, l’angoisse reprend vite le dessus. Renan, déboussolé, veut retourner à l’orphelinat. « Tu as finalement décidé de rester avec nous. Avant de rentrer en France, on va essayer tous les trois de s’apprivoiser », nous apprennent les papas dont les voix guident le récit de ce documentaire.

Pour Renan et pour ses papas, la route est longue pour réussir à devenir une famille.