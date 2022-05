“100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute” : épisode 6 jeudi 2 juin sur RMC Story

Jeudi 2 juin à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épispode inédit de la collection documentaire “100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute” : « Ça passe ou ça casse ».

Nos dépanneurs vont être confrontés à des accidents spectaculaires et aux conséquences parfois catastrophiques qu’ils ne seront pas prêts d’oublier...

Comme ce semi-remorque de 15 mètres rempli de 25 tonnes de plaques de verre destinées à un chantier de construction. Renversé sur l’autoroute, il va mobiliser tous les efforts de l’équipe. L’intervention, qui se déroule dans un fracas permanent de verre brisé, s’avère délicate pour nos dépanneurs et c’est une course contre la montre qui s’engage pour permettre aux gendarmes de rouvrir l’autoroute.

Les dépanneurs devront aussi décoincer un poids-lourd qui a dérapé dans un virage et s’est plié en portefeuille, entre deux poteaux électriques... Ils iront aussi repêcher une voiture qui a raté un virage pour terminer dans une rivière gelée. Et enfin, ils devront intervenir d’urgence sur un camion-toupie couché sur le flanc à l’entrée de Rouen : il contient plusieurs tonnes de béton liquide, et celui-ci est en train de submerger la chaussée... Il faut agir vite avant que le béton ne sèche...

Découvrez le quotidien de ces dépanneurs dans le sixième épisode de cette série documentaire, jeudi 2 juin à 21:05 sur RMC Story.